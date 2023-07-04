У берегов Болгарии погибли два российских моряка

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Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, корабли, причал, речпорт
Моряки погибли в результате аварии на корабле, сообщает БТА Фото:

В результате инцидента два российских моряка погибли на судне у берегов Болгарии — один возрастом 32 года, второй — 58 лет. Об этом сообщает агентство БТА.

«На корабле под флагом Белиза погибли два российских члена экипажа», — говорится в материла агентства. Там добавили, что, по информации прокуратуры, происшествие в данный момент классифицируется как причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Следствие ведется, и будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точные причины смерти моряков. Российские граждане погибли в результате аварии на судне, заключили в агентстве.

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В результате инцидента два российских моряка погибли на судне у берегов Болгарии — один возрастом 32 года, второй — 58 лет. Об этом сообщает агентство БТА. «На корабле под флагом Белиза погибли два российских члена экипажа», — говорится в материла агентства. Там добавили, что, по информации прокуратуры, происшествие в данный момент классифицируется как причинение смерти по неосторожности. Инцидент произошел вечером в понедельник. Следствие ведется, и будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точные причины смерти моряков. Российские граждане погибли в результате аварии на судне, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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