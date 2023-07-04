У берегов Болгарии погибли два российских моряка

В результате инцидента два российских моряка погибли на судне у берегов Болгарии — один возрастом 32 года, второй — 58 лет. Об этом сообщает агентство БТА.
«На корабле под флагом Белиза погибли два российских члена экипажа», — говорится в материла агентства. Там добавили, что, по информации прокуратуры, происшествие в данный момент классифицируется как причинение смерти по неосторожности.
Инцидент произошел вечером в понедельник. Следствие ведется, и будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точные причины смерти моряков. Российские граждане погибли в результате аварии на судне, заключили в агентстве.
В результате инцидента два российских моряка погибли на судне у берегов Болгарии — один возрастом 32 года, второй — 58 лет. Об этом сообщает агентство БТА. «На корабле под флагом Белиза погибли два российских члена экипажа», — говорится в материла агентства. Там добавили, что, по информации прокуратуры, происшествие в данный момент классифицируется как причинение смерти по неосторожности. Инцидент произошел вечером в понедельник. Следствие ведется, и будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точные причины смерти моряков. Российские граждане погибли в результате аварии на судне, заключили в агентстве.