В Севастополе простились с погибшим моряком крейсера «Москва» 23 апреля 2022 в 02:22 Размер текста - 17 + В Севастополе простились с погибшим при пожаре на крейсере «Москва» Иваном Вахрушевым Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим при попытке потушить возгорание на флагманском крейсере «Москва». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Старший мичман <…> боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера „Москва“ 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота <…> Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. По словам губернатора, Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. 22 апреля Минобороны назвало число погибших и пропавших без вести после крушения крейсера «Москва». Сообщалось, что один один военнослужащий ракетного крейсера «Москва» — Иван Вахрушев — при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Севастопольцы простились с погибшим старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим при попытке потушить возгорание на флагманском крейсере «Москва». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. Старший мичман <…> боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера „Москва“ 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота <…> Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. По словам губернатора, Вахрушев вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. 22 апреля Минобороны назвало число погибших и пропавших без вести после крушения крейсера «Москва». Сообщалось, что один один военнослужащий ракетного крейсера «Москва» — Иван Вахрушев — при попытке потушить возгорание погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Ранее ведомство заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в шторм. Днем ранее корабль получил повреждения корпуса в ходе пожара от детонации боезапаса. «Москва» — крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, который затонул. Эвакуированный экипаж «Москвы» прибыл в Севастополь 15 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям