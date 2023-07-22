Минобрнауки РФ решило проблему с подготовкой операторов дронов

Минобрнауки РФ: проблему с кадрами в отрасли беспилотников решат подготовкой специалистов в вузах
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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, джойстик, бпла, беспилотник, пульт, управление квадрокоптером, дрон
В вузах будут учить не только пилотов дронов, но и инженеров Фото:

Проблема с нехваткой кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) будет решена благодаря подготовке операторов дронов в вузах. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России.

«С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем», — сообщили в ведомстве, передает РИА новости. В Минобрнауки уточнили, что студентов будут обучать не только пилотированию беспилотников, но также готовить конструкторов и инженеров в этой отрасли.

Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин заявил, что с 1 сентября школьники могут начать обучаться основам применения беспилотников. По его словам, Минобороны и Минпросвещения РФ уже поддержали эту инициативу. Занятия будут направлены на патриотическое воспитание молодежи, сказал Шейкин, передает RT.

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Проблема с нехваткой кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС) будет решена благодаря подготовке операторов дронов в вузах. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки России. «С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем», — сообщили в ведомстве, передает РИА новости. В Минобрнауки уточнили, что студентов будут обучать не только пилотированию беспилотников, но также готовить конструкторов и инженеров в этой отрасли. Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин заявил, что с 1 сентября школьники могут начать обучаться основам применения беспилотников. По его словам, Минобороны и Минпросвещения РФ уже поддержали эту инициативу. Занятия будут направлены на патриотическое воспитание молодежи, сказал Шейкин, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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