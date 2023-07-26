Украинский депутат подтвердил запрет на выезд из страны для чиновников

Депутат Рады Гончаренко: чтобы выехать за границу чиновники должны дождаться ответа из офиса Зеленского

26 июля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Чиновники, желающие пересечь украинскую границу, должны дождаться решения из офиса президента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На Украине чиновникам начали запрещать выезд из страны. Теперь все украинские высокопоставленные лица, пытающиеся пересечь границу, должны дождаться решения из офиса президента Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Итак, могу подтвердить информацию. Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП (офиса президента) по каждому из них», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. По словам депутата, глава офиса Зеленского Андрей Ермак по телефону решает, может чиновник покинуть Украину или нет. Гончаренко при этом выразил недовольство подобной системой. Он заявил, что государство не должно функционировать в телефонном режиме. Ранее Зеленский, после череды скандалов, связанных с коррупцией на Украине, призвал чиновников и депутатов работать на территории своей страны. Уточняется, что глава государства был зол на должностных лиц, пишет RT.

На Украине чиновникам начали запрещать выезд из страны. Теперь все украинские высокопоставленные лица, пытающиеся пересечь границу, должны дождаться решения из офиса президента Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Итак, могу подтвердить информацию. Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП (офиса президента) по каждому из них», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. По словам депутата, глава офиса Зеленского Андрей Ермак по телефону решает, может чиновник покинуть Украину или нет. Гончаренко при этом выразил недовольство подобной системой. Он заявил, что государство не должно функционировать в телефонном режиме. Ранее Зеленский, после череды скандалов, связанных с коррупцией на Украине, призвал чиновников и депутатов работать на территории своей страны. Уточняется, что глава государства был зол на должностных лиц, пишет RT.