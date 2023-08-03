Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

03 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Норвегия стала недружественной России страной Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российское правительство включило Норвегию в перечень недружественных государств. Информация появилась на сайте кабмина. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в обращении. Указ предполагает ограничения вплоть до полного запрета нанимать сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Российское правительство включило Норвегию в перечень недружественных государств. Информация появилась на сайте кабмина. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в обращении. Указ предполагает ограничения вплоть до полного запрета нанимать сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.