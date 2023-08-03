Правительство РФ внесло Норвегию в список недружественных стран

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Путин. Архив, флаг норвегии
Норвегия стала недружественной России страной Фото:

Российское правительство включило Норвегию в перечень недружественных государств. Информация появилась на сайте кабмина.

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в обращении. Указ предполагает ограничения вплоть до полного запрета нанимать сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

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Российское правительство включило Норвегию в перечень недружественных государств. Информация появилась на сайте кабмина. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в обращении. Указ предполагает ограничения вплоть до полного запрета нанимать сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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