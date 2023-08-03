Минобороны раскрыло детали о сбитых БПЛА в Калужской области

Минобороны РФ: шесть дронов ВСУ были уничтожены в Калужской области
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В Минобороны РФ сообщили, что шесть украинских дронов были уничтожены над Калужской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были сбиты шесть дронов.

«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — заявило ведомство. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

Губернатор региона Владислав Шапша отметил в своем telegram-канале, что беспилотники были сбиты на юго-западе области. Он сообщил, что спецслужбы работают на месте.

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Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были сбиты шесть дронов. «Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — заявило ведомство. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Губернатор региона Владислав Шапша отметил в своем telegram-канале, что беспилотники были сбиты на юго-западе области. Он сообщил, что спецслужбы работают на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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