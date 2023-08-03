Минобороны раскрыло детали о сбитых БПЛА в Калужской области

В Минобороны РФ сообщили, что шесть украинских дронов были уничтожены над Калужской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были сбиты шесть дронов.
«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — заявило ведомство. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.
Губернатор региона Владислав Шапша отметил
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