Минобороны раскрыло детали о сбитых БПЛА в Калужской области

Минобороны РФ: шесть дронов ВСУ были уничтожены в Калужской области

03 августа 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что шесть украинских дронов были уничтожены над Калужской областью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были сбиты шесть дронов. «Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — заявило ведомство. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Губернатор региона Владислав Шапша отметил в своем telegram-канале , что беспилотники были сбиты на юго-западе области. Он сообщил, что спецслужбы работают на месте.

Украина совершила террористическую атаку беспилотниками над территорией Калужской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были сбиты шесть дронов. «Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — заявило ведомство. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Губернатор региона Владислав Шапша отметил в своем telegram-канале, что беспилотники были сбиты на юго-западе области. Он сообщил, что спецслужбы работают на месте.