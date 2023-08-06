Newsweek: отсутствие западной авиации связывает ВСУ руки

06 августа 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Тактика ВСУ подразумевает использование авиации, пишет Newsweek Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek. «Без западных самолетов украинские войска воюют со связанными руками за спиной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что новая тактика НАТО, быстро внедренная в украинскую армию, сталкивается с препятствиями из-за отсутствия у Украины доминирующего положения в воздухе. Киевские войска вынуждены пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. Они осознают, что для успешной операции необходимо иметь все составляющие, а ключевым аспектом являются военно-воздушные силы, заключили в газете. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что истребители F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Он отметил, что Украине нужно подготовить специалистов и инфраструктуру для приема истребителей.

Отсутствие западных самолетов, способных противостоять контролю России над небом, создает трудности для украинских войск. Об этом пишет журнал Newsweek. «Без западных самолетов украинские войска воюют со связанными руками за спиной», — говорится в материале журнала. Там добавили, что новая тактика НАТО, быстро внедренная в украинскую армию, сталкивается с препятствиями из-за отсутствия у Украины доминирующего положения в воздухе. Киевские войска вынуждены пересматривать свою стратегию, чтобы справиться с укрепленной российской обороной. Они осознают, что для успешной операции необходимо иметь все составляющие, а ключевым аспектом являются военно-воздушные силы, заключили в газете. Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что истребители F-16 могут быть поставлены на Украину до конца первого квартала 2024 года. Он отметил, что Украине нужно подготовить специалистов и инфраструктуру для приема истребителей.