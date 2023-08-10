Baza: на месте взрыва в Сергиевом Посаде найдено 48 фрагментов тел 10 августа 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + Спасатели продолжают находить под завалами фрагменты тел Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На территории завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв, найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде на данный момент найдено 48 фрагментов тел», — сообщает telegram-канал Baza. Авторы канала отмечают, что фрагменты могут принадлежать десятку человек. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Во время взрыва пострадало 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести. На территории завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв, найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде на данный момент найдено 48 фрагментов тел», — сообщает telegram-канал Baza. Авторы канала отмечают, что фрагменты могут принадлежать десятку человек. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Во время взрыва пострадало 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям