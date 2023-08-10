Baza: на месте взрыва в Сергиевом Посаде найдено 48 фрагментов тел

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Спасатели продолжают находить под завалами фрагменты тел Фото:

На территории завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв, найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде на данный момент найдено 48 фрагментов тел», — сообщает telegram-канал Baza. Авторы канала отмечают, что фрагменты могут принадлежать десятку человек.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Во время взрыва пострадало 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести.

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На территории завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв, найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде на данный момент найдено 48 фрагментов тел», — сообщает telegram-канал Baza. Авторы канала отмечают, что фрагменты могут принадлежать десятку человек. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Во время взрыва пострадало 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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