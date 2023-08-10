Baza: на месте взрыва в Сергиевом Посаде найдено 48 фрагментов тел

Спасатели продолжают находить под завалами фрагменты тел
На территории завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа прогремел взрыв, найдено 48 фрагментов тел. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На месте взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде на данный момент найдено 48 фрагментов тел», — сообщает telegram-канал Baza. Авторы канала отмечают, что фрагменты могут принадлежать десятку человек.
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Во время взрыва пострадало 60 человек. 12 человек числятся пропавшими без вести.
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