В Москве бетономешалка на скорости смяла три машины. Фото, видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, бетономешалка, строительные работы
В ходе ДТП с участием бетономешалки пострадал один человек Фото:

В Москве водитель бетономешалки совершил наезд на такси. В результате произошло столкновение с еще двумя автомобилями.

«На ул. Стромынка водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилем такси, с последующим столкновением еще двух транспортных средств», — сообщает прокуратура по Москве в своем telegram-канале. Отмечается, что сам водитель такси ожидал светофора, когда произошло столкновение.

В ходе происшествия пострадала девушка. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

Бетономешалка врезалась в такси в Москве
Бетономешалка врезалась в такси в Москве
Фото:

Фото:

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В Москве водитель бетономешалки совершил наезд на такси. В результате произошло столкновение с еще двумя автомобилями. «На ул. Стромынка водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилем такси, с последующим столкновением еще двух транспортных средств», — сообщает прокуратура по Москве в своем telegram-канале. Отмечается, что сам водитель такси ожидал светофора, когда произошло столкновение. В ходе происшествия пострадала девушка. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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