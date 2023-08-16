В Москве водитель бетономешалки совершил наезд на такси. В результате произошло столкновение с еще двумя автомобилями.
«На ул. Стромынка водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилем такси, с последующим столкновением еще двух транспортных средств», — сообщает прокуратура по Москве в своем telegram-канале. Отмечается, что сам водитель такси ожидал светофора, когда произошло столкновение.
В ходе происшествия пострадала девушка. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.
В Москве водитель бетономешалки совершил наезд на такси. В результате произошло столкновение с еще двумя автомобилями. «На ул. Стромынка водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилем такси, с последующим столкновением еще двух транспортных средств», — сообщает прокуратура по Москве в своем telegram-канале. Отмечается, что сам водитель такси ожидал светофора, когда произошло столкновение. В ходе происшествия пострадала девушка. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.