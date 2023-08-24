МК: перед крушением самолет Пригожина осматривали потенциальные покупатели 25 августа 2023 в 00:41 Размер текста - 17 + Пригожин собирался продать бизнес-джет Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Бизнес-джет Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за несколько часов до полета осматривали покупатели. На борт поднимались два посторонних человека, сообщили источники, близкие к расследованию авиакатастрофы. «Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer. В сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) они осматривали самолет в течение одного часа», — пишет «МК» со ссылкой на источники. Потенциальными покупателями были мужчина и женщина. Они оставили свои паспортные данные в аэропорту. Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди пассажиров был Евгений Пригожин. Бизнес-джет Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за несколько часов до полета осматривали покупатели. На борт поднимались два посторонних человека, сообщили источники, близкие к расследованию авиакатастрофы. «Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer. В сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) они осматривали самолет в течение одного часа», — пишет «МК» со ссылкой на источники. Потенциальными покупателями были мужчина и женщина. Они оставили свои паспортные данные в аэропорту. Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди пассажиров был Евгений Пригожин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям