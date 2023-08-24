24 августа 2023

МК: перед крушением самолет Пригожина осматривали потенциальные покупатели

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин собирался продать бизнес-джет Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за несколько часов до полета осматривали покупатели. На борт поднимались два посторонних человека, сообщили источники, близкие к расследованию авиакатастрофы.

«Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer. В сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) они осматривали самолет в течение одного часа», — пишет «МК» со ссылкой на источники.

Потенциальными покупателями были мужчина и женщина. Они оставили свои паспортные данные в аэропорту.

Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди пассажиров был Евгений Пригожин.

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Бизнес-джет Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за несколько часов до полета осматривали покупатели. На борт поднимались два посторонних человека, сообщили источники, близкие к расследованию авиакатастрофы. «Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer. В сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) они осматривали самолет в течение одного часа», — пишет «МК» со ссылкой на источники. Потенциальными покупателями были мужчина и женщина. Они оставили свои паспортные данные в аэропорту. Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди пассажиров был Евгений Пригожин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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