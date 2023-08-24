МК: перед крушением самолет Пригожина осматривали потенциальные покупатели

Бизнес-джет Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за несколько часов до полета осматривали покупатели. На борт поднимались два посторонних человека, сообщили источники, близкие к расследованию авиакатастрофы.
«Утром 23 августа два человека, назвавшие себя представителями покупателя, приехали в аэропорт Шереметьево, где находился самолет Embraer. В сопровождении менеджера авиакомпании и второго пилота Рустама Каримова (он также погиб в результате авиакатастрофы) они осматривали самолет в течение одного часа», — пишет «МК» со ссылкой на источники.
Потенциальными покупателями были мужчина и женщина. Они оставили свои паспортные данные в аэропорту.
Самолет Embraer Legacy с десятью пассажирами на борту потерпел крушение 23 августа. Он упал в Тверской области. Тела погибших еще не опознали. По предварительным данным, среди пассажиров был Евгений Пригожин.
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