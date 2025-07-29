Оперную певицу Максакову-Игенбергс* объявили в международный уголовный розыск

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Ранее в отношении Максаковой был избран заочный арест в качестве меры пресечения
Ранее в отношении Максаковой был избран заочный арест в качестве меры пресечения Фото:

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск. Об этом сообщили в ходе судебного заседания, где были оглашены материалы соответствующего дела.

«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — передает ТАСС. В отношении певицы возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Она обвиняется в публичных призывах к деятельности, направленной против Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на нее как на лицо, признанное иностранным агентом.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила публикация Максаковой видеоролика на платформе YouTube, в котором, по мнению представителей правоохранительных органов, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции, а также выражалась поддержка ВСУ. Ранее в отношении Максаковой был избран заочный арест в качестве меры пресечения.

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом

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Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск. Об этом сообщили в ходе судебного заседания, где были оглашены материалы соответствующего дела. «Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — передает ТАСС. В отношении певицы возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Она обвиняется в публичных призывах к деятельности, направленной против Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на нее как на лицо, признанное иностранным агентом. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила публикация Максаковой видеоролика на платформе YouTube, в котором, по мнению представителей правоохранительных органов, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции, а также выражалась поддержка ВСУ. Ранее в отношении Максаковой был избран заочный арест в качестве меры пресечения. *Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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