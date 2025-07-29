Оперную певицу Максакову-Игенбергс* объявили в международный уголовный розыск

Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный уголовный розыск. Об этом сообщили в ходе судебного заседания, где были оглашены материалы соответствующего дела.
«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», — передает ТАСС. В отношении певицы возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Она обвиняется в публичных призывах к деятельности, направленной против Российской Федерации, а также в уклонении от исполнения обязанностей, возложенных на нее как на лицо, признанное иностранным агентом.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужила публикация Максаковой видеоролика на платформе YouTube, в котором, по мнению представителей правоохранительных органов, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции, а также выражалась поддержка ВСУ. Ранее в отношении Максаковой был избран заочный арест в качестве меры пресечения.
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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