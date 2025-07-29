Еще одна сеть аптек столкнулась с техническим сбоем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи не могут оформить бронирование товаров онлайн
Пользователи не могут оформить бронирование товаров онлайн Фото:

Сеть аптек «Неофарм» столкнулась с техническим сбоем. На официальном сайте компании URA.RU заметило сообщение о временной недоступности ряда сервисов, в том числе бронирования заказов и просмотра данных по программе лояльности.

Согласно информации на сайте «Неофарм», пользователи не могут оформить бронирование товаров онлайн, а также получить доступ к информации по своим бонусам и скидкам в рамках программы лояльности. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает восстановить работу сервисов в ближайшее время.

Ранее схожие технические трудности были зафиксированы в другой крупной аптечной сети — «Столички». Там также наблюдались перебои с онлайн-бронированием и доступом к программам лояльности.

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Сеть аптек «Неофарм» столкнулась с техническим сбоем. На официальном сайте компании URA.RU заметило сообщение о временной недоступности ряда сервисов, в том числе бронирования заказов и просмотра данных по программе лояльности. Согласно информации на сайте «Неофарм», пользователи не могут оформить бронирование товаров онлайн, а также получить доступ к информации по своим бонусам и скидкам в рамках программы лояльности. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает восстановить работу сервисов в ближайшее время. Ранее схожие технические трудности были зафиксированы в другой крупной аптечной сети — «Столички». Там также наблюдались перебои с онлайн-бронированием и доступом к программам лояльности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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