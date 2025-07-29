Сеть аптек «Неофарм» столкнулась с техническим сбоем. На официальном сайте компании URA.RU заметило сообщение о временной недоступности ряда сервисов, в том числе бронирования заказов и просмотра данных по программе лояльности.
Согласно информации на сайте «Неофарм», пользователи не могут оформить бронирование товаров онлайн, а также получить доступ к информации по своим бонусам и скидкам в рамках программы лояльности. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает восстановить работу сервисов в ближайшее время.
Ранее схожие технические трудности были зафиксированы в другой крупной аптечной сети — «Столички». Там также наблюдались перебои с онлайн-бронированием и доступом к программам лояльности.
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