В США испугались российского самолета-невидимки

19FortyFive: российский Су-57 является угрозой для Украины и Запада

26 сентября 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Су-57 имеет малозаметную конфигурацию, пишет 19FortyFive Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета.



«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией. Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.

Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета. «Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией. Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.