25 сентября 2023

В США испугались российского самолета-невидимки

19FortyFive: российский Су-57 является угрозой для Украины и Запада
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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Су-57 имеет малозаметную конфигурацию, пишет 19FortyFive Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета.

«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией.

Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.

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Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета. «Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией. Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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