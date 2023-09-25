В США испугались российского самолета-невидимки

Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета.
«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией.
Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.
Российский самолет-невидимка Су-57 представляет сильнейшую угрозу для Украины и Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. Там уточнили, что западные страны беспокоятся из-за инновационных технологий самолета.
«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада», — говорится в материале издания. Там добавили, что истребитель привлекает к себе внимание своими весомыми характеристиками, технологиями и малозаметной конфигурацией. Несколько месяцев назад появились сообщения о том, что Россия использует свои малозаметные самолеты Су-57 пятого поколения для нанесения ударов по украинским целям, включая средства противовоздушной обороны. Истребитель имеет малозаметную конфигурацию с плоским, закругленным крылом и комбинированным фюзеляжем, заключили в материале.