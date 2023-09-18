18 сентября 2023

Спустя сутки найдены обломки самолета-«невидимки» F-35

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Представители базы просят не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя Фото:

В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, о пропаже которого стало известно 18 сентября. Об этом сообщили представители Объединенной базы ВС США Чарльстон.

«[Поле с обломками] было обнаружено в Южной Каролине во время поисков истребителя F-35, пропавшего после „несчастного случая“ в воскресенье, подтвердили военные чиновники в заявлении в понедельник вечером», — сообщает местное отделение телеканала ABC News. Вывозом обломков займется Корпус морской пехоты США.

Ранее в США потеряли новейший самолет-«невидимку» в Южной Каролине. Днем 18 сентября он попал в аварию с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты, а после исчез с радаров. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное.

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В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, о пропаже которого стало известно 18 сентября. Об этом сообщили представители Объединенной базы ВС США Чарльстон. «[Поле с обломками] было обнаружено в Южной Каролине во время поисков истребителя F-35, пропавшего после „несчастного случая“ в воскресенье, подтвердили военные чиновники в заявлении в понедельник вечером», — сообщает местное отделение телеканала ABC News. Вывозом обломков займется Корпус морской пехоты США. Ранее в США потеряли новейший самолет-«невидимку» в Южной Каролине. Днем 18 сентября он попал в аварию с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты, а после исчез с радаров. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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