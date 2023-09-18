Спустя сутки найдены обломки самолета-«невидимки» F-35 19 сентября 2023 в 04:35 Размер текста - 17 + Представители базы просят не приближаться к месту обнаружения обломков истребителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, о пропаже которого стало известно 18 сентября. Об этом сообщили представители Объединенной базы ВС США Чарльстон. «[Поле с обломками] было обнаружено в Южной Каролине во время поисков истребителя F-35, пропавшего после „несчастного случая“ в воскресенье, подтвердили военные чиновники в заявлении в понедельник вечером», — сообщает местное отделение телеканала ABC News. Вывозом обломков займется Корпус морской пехоты США. Ранее в США потеряли новейший самолет-«невидимку» в Южной Каролине. Днем 18 сентября он попал в аварию с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты, а после исчез с радаров. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В Южной Каролине обнаружены обломки пропавшего истребителя F-35, о пропаже которого стало известно 18 сентября. Об этом сообщили представители Объединенной базы ВС США Чарльстон. «[Поле с обломками] было обнаружено в Южной Каролине во время поисков истребителя F-35, пропавшего после „несчастного случая“ в воскресенье, подтвердили военные чиновники в заявлении в понедельник вечером», — сообщает местное отделение телеканала ABC News. Вывозом обломков займется Корпус морской пехоты США. Ранее в США потеряли новейший самолет-«невидимку» в Южной Каролине. Днем 18 сентября он попал в аварию с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты, а после исчез с радаров. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям