В США потеряли новейший самолет-«невидимку»

Военная база в США ищет потерпевший аварию истребитель F-35B
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Военные США ведут поиски пропавшего самолета F-35B Фото:

В США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине. На данный момент объединенная база Чарльстон ведет поиски потерянного истребителя. Об этом рассказали представители базы.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — сообщает аккаунт базы Чарльстон в социальной сети X. Там добавили, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о произошедшем инциденте.

Как сообщили в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В настоящее время поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата, заключили военные.

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В США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине. На данный момент объединенная база Чарльстон ведет поиски потерянного истребителя. Об этом рассказали представители базы. «Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — сообщает аккаунт базы Чарльстон в социальной сети X. Там добавили, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о произошедшем инциденте. Как сообщили в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В настоящее время поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата, заключили военные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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