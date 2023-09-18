В США потеряли новейший самолет-«невидимку»

В США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине. На данный момент объединенная база Чарльстон ведет поиски потерянного истребителя. Об этом рассказали представители базы.
«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — сообщает аккаунт базы Чарльстон в социальной сети X. Там добавили, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о произошедшем инциденте.
Как сообщили в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В настоящее время поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата, заключили военные.
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