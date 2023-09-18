В США потеряли новейший самолет-«невидимку»

Военная база в США ищет потерпевший аварию истребитель F-35B

18 сентября 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Военные США ведут поиски пропавшего самолета F-35B Фото: miliman/pickupimage.com В США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине. На данный момент объединенная база Чарльстон ведет поиски потерянного истребителя. Об этом рассказали представители базы. «Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — сообщает аккаунт базы Чарльстон в социальной сети X. Там добавили, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о произошедшем инциденте. Как сообщили в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В настоящее время поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата, заключили военные.

В США произошла авария новейшего самолета-«невидимки» F-35B в Южной Каролине. На данный момент объединенная база Чарльстон ведет поиски потерянного истребителя. Об этом рассказали представители базы. «Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35В, который сегодня днем попал в аварию», — сообщает аккаунт базы Чарльстон в социальной сети X. Там добавили, что пилот катапультировался. Представители авиабазы призвали свидетелей предоставить любую информацию о произошедшем инциденте. Как сообщили в Корпусе морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был доставлен в больницу, его состояние стабильное. В настоящее время поиски сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата, заключили военные.