Путин пожелал Си Цзиньпину успехов в развитии экономики

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин (на фото) оценил планы Си Цзиньпина по развитию экономики Фото:

Президент России Владимир Путин пожелал председателю КНР Си Цзиньпину успехов в реализации планов по развитию экономики государства. Со своей речью он выступил на форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», стартовавший в Пекине 17 октября.

Президент РФ отметил, что Си Цзиньпин запланировал целую программу по развитию основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и экономики, которые нацелены на общий результат для государств-союзников. «Я бы хотел пожелать успехов и КНР, и председателю КНР, всем нам успехов в реализации намеченных планов», — сказал Владимир Путин во время международного форума «Одни пояс, один путь», который проходит в Пекине. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24».

Форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Его цель — совершенствование торгово-транспортных отношений между странами Центральной Азии, Европы и Африки, передает «Царьград».

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Президент России Владимир Путин пожелал председателю КНР Си Цзиньпину успехов в реализации планов по развитию экономики государства. Со своей речью он выступил на форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», стартовавший в Пекине 17 октября. Президент РФ отметил, что Си Цзиньпин запланировал целую программу по развитию основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и экономики, которые нацелены на общий результат для государств-союзников. «Я бы хотел пожелать успехов и КНР, и председателю КНР, всем нам успехов в реализации намеченных планов», — сказал Владимир Путин во время международного форума «Одни пояс, один путь», который проходит в Пекине. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». Форум «Один пояс, один путь» стартовал 17 октября. Его цель — совершенствование торгово-транспортных отношений между странами Центральной Азии, Европы и Африки, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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