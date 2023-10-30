Китайская молодежь угрожает американской экономике

Китайская молодежь может стать проблемой для американской экономики в будущем. Причиной тому является растущий уровень безработицы среди молодого поколения в КНР, что негативно отразится зависимых от Китая на США.
«Растущая безработица среди молодежи в Китае может стать проблемой для экономики США. <…> Это может способствовать снижению производительности труда и уровня доходов населения в КНР, что негативно отразится на США, которые сильно зависят от Китая в плане товаров и услуг», — передает «Ридус». Уточняется, что к маю 2023 года количество неработающих китайцев от 16 до 24 лет увеличилось до 21%.
Молодежь в КНР, получив образование, надеется работать в сфере услуг, а не на производство. При этом в стране не хватает соответствующих вакансий, заявил директор по международной экономике Совета по международным отношениям Бенн Стейл. Он уверен, что отсутствие таких рабочих мест в стране является примером плохого управления национальной экономикой.
Кроме того, в аналитическом центре China Macroeconomy Forum допустили, что безработица в КНР может усилиться. Также китайские власти должны работать над тем, чтобы навыки, приобретенные молодежью, соответствовали количеству вакансий в стране.
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