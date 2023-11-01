Выросло число арестованных после беспорядков в аэропорту Дагестана

RT: число арестованных в аэропорту Дагестана выросло до 17
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Число арестованных из-за протестов в Махачкале достигло 17 человек Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Число арестованных в связи с протестами в аэропорту Республики Дагестан достигло 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

«Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — передает RT информацию от пресс-службы суда.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Более полусотни человек были задержаны. Ранее сообщалось о 15 арестованных.

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Число арестованных в связи с протестами в аэропорту Республики Дагестан достигло 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана. «Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — передает RT информацию от пресс-службы суда. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Более полусотни человек были задержаны. Ранее сообщалось о 15 арестованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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