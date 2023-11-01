Выросло число арестованных после беспорядков в аэропорту Дагестана

Число арестованных из-за протестов в Махачкале достигло 17 человек
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Число арестованных в связи с протестами в аэропорту Республики Дагестан достигло 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
«Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 17», — передает
Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Сотни людей пришли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Более полусотни человек были задержаны. Ранее сообщалось о 15 арестованных.
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