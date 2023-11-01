В Россию поставят аналоги зарубежных препаратов для диабетиков

02 ноября 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Из-за санкций больные диабетом стали испытывать перебои с лекарствами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Россию поставят аналоги зарубежных препаратов для диабетиков. Компания Gedeon Richter решила вывести на российский рынок сразу три дженерика. «Представитель венгерской компании подтвердил эту информацию. Речь идет об аналогах препаратов „Янувия“, которые производит американская MSD, а также „Галвус“ и „Галвус мет“ от швейцарской Novartis», — пишут «Ведомости». Поставки аналогов данных лекарств уже начались, отмечает источник издания. Однако он не уточнил объемы этих поставок. После февраля 2022 года многие западные фармкомпании заявили о прекращении поставок жизненно необходимых лекарств в Россию. Теперь у их конкурентов есть возможность занять эту нишу, считают опрошенные эксперты. За освободившееся место на рынке также соревнуются и российские компании. В частности, документы на производство дженерика «Янувия» есть у российских фармкомпаний АО «Медисорб» и ООО «Гротекс». Ранее стало известно, что продукция от ирландско-американского производителя Medtronic стала недоступна в России. Это произошло из-за внесения властями Соединенных Штатов комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения.

В Россию поставят аналоги зарубежных препаратов для диабетиков. Компания Gedeon Richter решила вывести на российский рынок сразу три дженерика. «Представитель венгерской компании подтвердил эту информацию. Речь идет об аналогах препаратов „Янувия“, которые производит американская MSD, а также „Галвус“ и „Галвус мет“ от швейцарской Novartis», — пишут «Ведомости». Поставки аналогов данных лекарств уже начались, отмечает источник издания. Однако он не уточнил объемы этих поставок. После февраля 2022 года многие западные фармкомпании заявили о прекращении поставок жизненно необходимых лекарств в Россию. Теперь у их конкурентов есть возможность занять эту нишу, считают опрошенные эксперты. За освободившееся место на рынке также соревнуются и российские компании. В частности, документы на производство дженерика «Янувия» есть у российских фармкомпаний АО «Медисорб» и ООО «Гротекс». Ранее стало известно, что продукция от ирландско-американского производителя Medtronic стала недоступна в России. Это произошло из-за внесения властями Соединенных Штатов комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения.