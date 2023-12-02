Напавший на прохожих в Париже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

Мужчина, который напал с ножом и молотком на прохожих в Париже, уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году. Также у него были серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«Это француз, родившийся во Франции в 1997 году. Он известен судебным органам и был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году — он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой», — сказал Дарманен
Мужчину задержали в 2016 году, а вышел он в 2020. Отмечается, что ранее он проходил психиатрическое лечение.
Ранее сообщалось, что в центре Парижа около Эйфелевой башни мужчина убил человека, еще одного ранил. Погибшим был турист из Германии.
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