Напавший на прохожих в Париже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

03 декабря 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Мужчина, напавший на прохожих в Париже с ножом и молотком, имел серьезные проблемы с психикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мужчина, который напал с ножом и молотком на прохожих в Париже, уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году. Также у него были серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. «Это француз, родившийся во Франции в 1997 году. Он известен судебным органам и был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году — он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFMTV. Мужчину задержали в 2016 году, а вышел он в 2020. Отмечается, что ранее он проходил психиатрическое лечение. Ранее сообщалось, что в центре Парижа около Эйфелевой башни мужчина убил человека, еще одного ранил. Погибшим был турист из Германии.

Мужчина, который напал с ножом и молотком на прохожих в Париже, уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году. Также у него были серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. «Это француз, родившийся во Франции в 1997 году. Он известен судебным органам и был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году — он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFMTV. Мужчину задержали в 2016 году, а вышел он в 2020. Отмечается, что ранее он проходил психиатрическое лечение. Ранее сообщалось, что в центре Парижа около Эйфелевой башни мужчина убил человека, еще одного ранил. Погибшим был турист из Германии.