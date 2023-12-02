02 декабря 2023

Напавший на прохожих в Париже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция
Мужчина, напавший на прохожих в Париже с ножом и молотком, имел серьезные проблемы с психикой Фото:

Мужчина, который напал с ножом и молотком на прохожих в Париже, уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году. Также у него были серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Это француз, родившийся во Франции в 1997 году. Он известен судебным органам и был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году — он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Мужчину задержали в 2016 году, а вышел он в 2020. Отмечается, что ранее он проходил психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что в центре Парижа около Эйфелевой башни мужчина убил человека, еще одного ранил. Погибшим был турист из Германии.

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Мужчина, который напал с ножом и молотком на прохожих в Париже, уже отбывал срок за подготовку теракта в 2016 году. Также у него были серьезные проблемы с психикой. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. «Это француз, родившийся во Франции в 1997 году. Он известен судебным органам и был осужден на 4 года тюрьмы в 2016 году — он уже тогда готовился предпринять насильственные действия, но был вовремя задержан службой внутренней разведки DGSI, которая с тех пор следила за ним, как за человеком с сильными проблемами с психикой», — сказал Дарманен в эфире телеканала BFMTV. Мужчину задержали в 2016 году, а вышел он в 2020. Отмечается, что ранее он проходил психиатрическое лечение. Ранее сообщалось, что в центре Парижа около Эйфелевой башни мужчина убил человека, еще одного ранил. Погибшим был турист из Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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