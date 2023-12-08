08 декабря 2023

Подоляк пообещал тяжелую мобилизацию на Украине

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Официальный сайт президента Украины, украинские солдаты
Украину ждет новая волна тяжелой мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк анонсировал тяжелую мобилизацию в стране. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Мобилизация будет сложной», — подчеркнул Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Он добавил, что будет изменена «пропагандистская составляющая» новой волны мобилизации.

В Киеве, а также Ивано-Франковской области Украины летом 2023 года уже объявлялась всеобщая мобилизация. Эту меру власти были вынуждены применить из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк анонсировал тяжелую мобилизацию в стране. Об этом он заявил в эфире телемарафона. «Мобилизация будет сложной», — подчеркнул Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Он добавил, что будет изменена «пропагандистская составляющая» новой волны мобилизации. В Киеве, а также Ивано-Франковской области Украины летом 2023 года уже объявлялась всеобщая мобилизация. Эту меру власти были вынуждены применить из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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