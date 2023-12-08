Подоляк пообещал тяжелую мобилизацию на Украине

Украину ждет новая волна тяжелой мобилизации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк анонсировал тяжелую мобилизацию в стране. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
«Мобилизация будет сложной», — подчеркнул Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Он добавил, что будет изменена «пропагандистская составляющая» новой волны мобилизации.
В Киеве, а также Ивано-Франковской области Украины летом 2023 года уже объявлялась всеобщая мобилизация. Эту меру власти были вынуждены применить из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
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