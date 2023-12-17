Политика Выборы Медведев пообещал, что ЕР сделает все ради победы Путина на выборах 17 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 + Дмитрий Медведев сообщил, что нет сомнений в победе Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Партия «Единая Россия» сделает все ради победы российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Медведев на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Медведева, нет сомнений в том, кто должен стоять во главе РФ. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Путину нужно сделать еще очень многое. Партия «Единая Россия» сделает все ради победы российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Медведев на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Медведева, нет сомнений в том, кто должен стоять во главе РФ. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Путину нужно сделать еще очень многое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям