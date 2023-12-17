Медведев пообещал, что ЕР сделает все ради победы Путина на выборах

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XXI съезд партии Единая Россия
Дмитрий Медведев сообщил, что нет сомнений в победе Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Партия «Единая Россия» сделает все ради победы российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Медведев на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Медведева, нет сомнений в том, кто должен стоять во главе РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Путину нужно сделать еще очень многое.

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Партия «Единая Россия» сделает все ради победы российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Медведев на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Медведева, нет сомнений в том, кто должен стоять во главе РФ. Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Путину нужно сделать еще очень многое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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