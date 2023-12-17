Медведев пообещал, что ЕР сделает все ради победы Путина на выборах

Партия «Единая Россия» сделает все ради победы российского лидера Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Медведев на съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Медведева, нет сомнений в том, кто должен стоять во главе РФ.
Ранее зампред Совбеза РФ сообщил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, передает «Национальная служба новостей». По его словам, Путину нужно сделать еще очень многое.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.