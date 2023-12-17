Политика Выборы «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы-2024 17 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + «Единая Россия» единогласно поддержала Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Партия «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку президента РФ Владимира Путина в выдвижении и избирательной кампании. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале. «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты — решение XXI съезда партии», — говорится в сообщении партии. Оно опубликовано в telegram-канале. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование состоится с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он заявил 8 декабря. Партия «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку президента РФ Владимира Путина в выдвижении и избирательной кампании. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале. «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты — решение XXI съезда партии», — говорится в сообщении партии. Оно опубликовано в telegram-канале. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование состоится с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он заявил 8 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям