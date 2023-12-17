«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы-2024

«Единая Россия» единогласно поддержала Владимира Путина
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Партия «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку президента РФ Владимира Путина в выдвижении и избирательной кампании. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале.
«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты — решение XXI съезда партии», — говорится в сообщении партии. Оно опубликовано в
Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование состоится с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он заявил 8 декабря.
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