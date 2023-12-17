«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы-2024

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XXI съезд партии Единая Россия
«Единая Россия» единогласно поддержала Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Партия «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку президента РФ Владимира Путина в выдвижении и избирательной кампании. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале.

«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты — решение XXI съезда партии», — говорится в сообщении партии. Оно опубликовано в telegram-канале.

Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование состоится с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он заявил 8 декабря.

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Партия «Единая Россия» единогласно проголосовала за поддержку президента РФ Владимира Путина в выдвижении и избирательной кампании. Об этом сообщила партия в своем telegram-канале. «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты — решение XXI съезда партии», — говорится в сообщении партии. Оно опубликовано в telegram-канале. Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Голосование состоится с 15 по 17 марта. На выборы намерен баллотироваться Владимир Путин, о чем он заявил 8 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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