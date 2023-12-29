Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

30 декабря 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, есть один погибший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу <…> Есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале.

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, есть один погибший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу <…> Есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале.