Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, есть один погибший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу <…> Есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», —
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