29 декабря 2023

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью Фото:
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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, есть один погибший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу <…> Есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале.

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ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью, есть один погибший. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу <…> Есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия», — написал Гладков в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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