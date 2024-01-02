В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход российского боеприпаса. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, комментируя видео с разрушениями, появившиеся в воронежских пабликах.
«Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях», — написал Гусев в
По его словам, на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в пункты временного размещения. Оценка ущерба начнется после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, подчеркнул Гусев. Пострадавшим будет выплачена компенсация за разрушения. Также им окажут помощь в строительстве нового жилья.
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