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Губернатор Гусев: в Острогожском районе произошел аварийный сход боеприпаса

02 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях (фото из архива) Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход российского боеприпаса. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, комментируя видео с разрушениями, появившиеся в воронежских пабликах. «Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях», — написал Гусев в своем telegram-канале . По его словам, на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в пункты временного размещения. Оценка ущерба начнется после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, подчеркнул Гусев. Пострадавшим будет выплачена компенсация за разрушения. Также им окажут помощь в строительстве нового жилья.

В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход российского боеприпаса. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев, комментируя видео с разрушениями, появившиеся в воронежских пабликах. «Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях», — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работает оперативная группа. Жителей поселка перевозят в пункты временного размещения. Оценка ущерба начнется после обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, подчеркнул Гусев. Пострадавшим будет выплачена компенсация за разрушения. Также им окажут помощь в строительстве нового жилья.