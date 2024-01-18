РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

19 января 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не успели застраховать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК. Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет. Представители Wildberries, однако, заявили РБК, что не могут разглашать информацию относительно страховки. Поэтому точных данных относительно вопроса получить не удалось. Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК. Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет. Представители Wildberries, однако, заявили РБК, что не могут разглашать информацию относительно страховки. Поэтому точных данных относительно вопроса получить не удалось. Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.