18 января 2024

РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не успели застраховать Фото:

Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК. Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет.

Представители Wildberries, однако, заявили РБК, что не могут разглашать информацию относительно страховки. Поэтому точных данных относительно вопроса получить не удалось.

Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.

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Здание склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Перебургом, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщили два источника на рынке страхования. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — сказал один из собеседников РБК. Другой источник рассказал, что по его данным, в одной из крупных страховых компаний был застрахован только товар, а здание — нет. Представители Wildberries, однако, заявили РБК, что не могут разглашать информацию относительно страховки. Поэтому точных данных относительно вопроса получить не удалось. Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. После ЧП cиловики провели рейды в московских офисах Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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