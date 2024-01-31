Украина в январе получила 390 млн долларов от Японии

01 февраля 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Деньги Украине дали в долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Япония в январе перечислила Украине 390 млн долларов по программе Всемирного банка. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна». В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы. В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддерживать Киев. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов выразил телеканалу РТ мнение, что Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.

Япония в январе перечислила Украине 390 млн долларов по программе Всемирного банка. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна». В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы. В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддерживать Киев. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов выразил телеканалу РТ мнение, что Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.