31 января 2024

Украина в январе получила 390 млн долларов от Японии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Деньги Украине дали в долг Фото:

Япония в январе перечислила Украине 390 млн долларов по программе Всемирного банка. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна».

В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы.

В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддерживать Киев. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов выразил телеканалу РТ мнение, что Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Япония в январе перечислила Украине 390 млн долларов по программе Всемирного банка. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. «Япония оказалась единственным союзником, который предоставил Украине помощь в январе в размере 390 млн долларов. Средства уже поступили в бюджет», — приводит слова Железняка украинское издание «Страна». В украинском минфине отмечают, что эти деньги предназначены на затраты по соцзащите и восстановлению аграрного сектора. Однако лишь 90 млн долларов из этой суммы составляют грантовую помощь. Остальные — 300 млн долларов — Киев взял у Японии в займы. В своей программной речи в парламенте 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддерживать Киев. Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов выразил телеканалу РТ мнение, что Кисида прилагает усилия, чтобы Япония стала лидером антироссийского движения в Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...