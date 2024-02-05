Мишустин выделил деньги на еще одну больницу на Дальнем Востоке

Правительство профинансирует дооснащение окружной больницы на Чукотке
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на осмотре выставки "Россия" вместе с главами правительств стран-участниц СНГ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что улучшение качества жизни на Дальнем Востоке выполняется согласно поручению президента России Фото:

Российское правительство выделило деньги для дооснащения окружной больницы на Чукотке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чукотский автономный округ получит финансирование на закупку оборудования для Чукотской окружной больницы и ее филиалов. Будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения», — передает telegram-канал российского правительство слова Михаила Мишустина.

Закупка нового оборудования улучшить качество жизни и доступность медпомощи для женщин. Это реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

Ранее правительство выделило несколько миллиардов рублей для достройки краевой больницы на Камчатке. Ее не могут починить с 2011 года из-за проблем на местах. Эксперты в разговоре с URA.RU заявили, что программа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке окупится после окончания.

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Российское правительство выделило деньги для дооснащения окружной больницы на Чукотке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Чукотский автономный округ получит финансирование на закупку оборудования для Чукотской окружной больницы и ее филиалов. Будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения», — передает telegram-канал российского правительство слова Михаила Мишустина. Закупка нового оборудования улучшить качество жизни и доступность медпомощи для женщин. Это реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока. Ранее правительство выделило несколько миллиардов рублей для достройки краевой больницы на Камчатке. Ее не могут починить с 2011 года из-за проблем на местах. Эксперты в разговоре с URA.RU заявили, что программа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке окупится после окончания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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