Мишустин выделил деньги на еще одну больницу на Дальнем Востоке

Правительство профинансирует дооснащение окружной больницы на Чукотке

05 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что улучшение качества жизни на Дальнем Востоке выполняется согласно поручению президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство выделило деньги для дооснащения окружной больницы на Чукотке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Чукотский автономный округ получит финансирование на закупку оборудования для Чукотской окружной больницы и ее филиалов. Будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения», — передает telegram-канал российского правительство слова Михаила Мишустина. Закупка нового оборудования улучшить качество жизни и доступность медпомощи для женщин. Это реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока. Ранее правительство выделило несколько миллиардов рублей для достройки краевой больницы на Камчатке. Ее не могут починить с 2011 года из-за проблем на местах. Эксперты в разговоре с URA.RU заявили, что программа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке окупится после окончания.

Российское правительство выделило деньги для дооснащения окружной больницы на Чукотке. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Чукотский автономный округ получит финансирование на закупку оборудования для Чукотской окружной больницы и ее филиалов. Будут дооснащены акушерские и реанимационные отделения», — передает telegram-канал российского правительство слова Михаила Мишустина. Закупка нового оборудования улучшить качество жизни и доступность медпомощи для женщин. Это реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока. Ранее правительство выделило несколько миллиардов рублей для достройки краевой больницы на Камчатке. Ее не могут починить с 2011 года из-за проблем на местах. Эксперты в разговоре с URA.RU заявили, что программа по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке окупится после окончания.