«Ведомости»: в РФ появится новая схема строительства жилья за деньги дольщиков

08 февраля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Застройщики смогут возводить детсады и школы по новой схеме в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России появится новый механизм строительства жилья за деньги дольщиков. По итогам заседания комиссии Госсовета РФ соответствующие предложения направлены в Минстрой. «Минстрой РФ до первого июня 2024 года должен проработать предложения о дополнительных механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков. Предусмотрена возможность строительства объектов социальной инфраструктуры», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на документ, направленный в Минстрой. По данным издания, застройщики смогут в обмен на строительство детсадов и школ — возводить дома, в том числе на деньги дольщиков, но под гарантии региональных бюджетов. Таким образом снизится нагрузка на бюджеты субъектов РФ, а регионы получат новые объекты социальной инфраструктуры. Ранее правительство России предусмотрело 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. По поручению президента страны Владимира Путина 12 млрд рублей было направлено на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от квартир в срок, передает RT.

В России появится новый механизм строительства жилья за деньги дольщиков. По итогам заседания комиссии Госсовета РФ соответствующие предложения направлены в Минстрой. «Минстрой РФ до первого июня 2024 года должен проработать предложения о дополнительных механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков. Предусмотрена возможность строительства объектов социальной инфраструктуры», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на документ, направленный в Минстрой. По данным издания, застройщики смогут в обмен на строительство детсадов и школ — возводить дома, в том числе на деньги дольщиков, но под гарантии региональных бюджетов. Таким образом снизится нагрузка на бюджеты субъектов РФ, а регионы получат новые объекты социальной инфраструктуры. Ранее правительство России предусмотрело 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. По поручению президента страны Владимира Путина 12 млрд рублей было направлено на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от квартир в срок, передает RT.