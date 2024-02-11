Посол США в РФ восхитилась московским метро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Линн Трейси заявила, что ей никогда не надоест кататься на московском метро Фото:

Посол США в России Линн Трейси заявила, что московское метро стало выглядеть очень современно и значительно разрослось с 1980-х годов. Диппредставитель подчеркнула, что ей никогда не надоест ездить на нем.

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. <…> Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — сказала Линн Трейси. Ее слова опубликованы в telegram-канале американского посольства. Также она отметила, что метрополитен в столице стал куда больше, чем в 1980-х годах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол США в России Линн Трейси заявила, что московское метро стало выглядеть очень современно и значительно разрослось с 1980-х годов. Диппредставитель подчеркнула, что ей никогда не надоест ездить на нем. «Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. <…> Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — сказала Линн Трейси. Ее слова опубликованы в telegram-канале американского посольства. Также она отметила, что метрополитен в столице стал куда больше, чем в 1980-х годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...