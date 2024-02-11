Посол США в РФ восхитилась московским метро

11 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Линн Трейси заявила, что ей никогда не надоест кататься на московском метро Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Посол США в России Линн Трейси заявила, что московское метро стало выглядеть очень современно и значительно разрослось с 1980-х годов. Диппредставитель подчеркнула, что ей никогда не надоест ездить на нем. «Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. <…> Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — сказала Линн Трейси. Ее слова опубликованы в telegram-канале американского посольства. Также она отметила, что метрополитен в столице стал куда больше, чем в 1980-х годах.

Посол США в России Линн Трейси заявила, что московское метро стало выглядеть очень современно и значительно разрослось с 1980-х годов. Диппредставитель подчеркнула, что ей никогда не надоест ездить на нем. «Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. <…> Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — сказала Линн Трейси. Ее слова опубликованы в telegram-канале американского посольства. Также она отметила, что метрополитен в столице стал куда больше, чем в 1980-х годах.