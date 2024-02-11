Посол США в РФ восхитилась московским метро

Линн Трейси заявила, что ей никогда не надоест кататься на московском метро
Посол США в России Линн Трейси заявила, что московское метро стало выглядеть очень современно и значительно разрослось с 1980-х годов. Диппредставитель подчеркнула, что ей никогда не надоест ездить на нем.
«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. <…> Конечно, сейчас оно стало более современным. И что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — сказала Линн Трейси. Ее слова опубликованы в telegram-канале американского посольства. Также она отметила, что метрополитен в столице стал куда больше, чем в 1980-х годах.
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