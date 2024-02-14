14 февраля 2024

Блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* из-за пранка в ТЦ. Фото

Блогера из Магнитогорска оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* после пранка в ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогера из Магнитогорска отправили в спецприемник за пранк Фото:

Блогера из Магнитогорска оправили в спецприемник за мелкое хулиганство. Это вышло из-за того, что молодой человек решил сделать пранк — разделся до трусов и лег на кровать в торговом центре. Сейчас ему назначили 100 тысяч рублей штрафа за «ЛГБТ*-пропаганду» в интернете.

«В ТРК „Гостиный двор“ молодые люди подошли к кровати… разделись и легли в нее. Далее накрывшись одеялом, парни начали имитировать действия, напоминающие половой акт… Мировой суд признал молодого человека виновным в „ЛГБТ*-пропаганде“ и назначил штраф — 100 тысяч рублей… Молодого человека отправили в спецприемник за мелкое хулиганство», — пишет «Магнитогорский рабочий».

Также полиция проанализировала другие видео блогера и обнаружила признаки нарушения общественного порядка. Наказание за запрещенную пропаганду также может грозить второму участнику скандальной выходки в торговом центре.

*ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.

Фото:

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Блогера из Магнитогорска оправили в спецприемник за мелкое хулиганство. Это вышло из-за того, что молодой человек решил сделать пранк — разделся до трусов и лег на кровать в торговом центре. Сейчас ему назначили 100 тысяч рублей штрафа за «ЛГБТ*-пропаганду» в интернете. «В ТРК „Гостиный двор“ молодые люди подошли к кровати… разделись и легли в нее. Далее накрывшись одеялом, парни начали имитировать действия, напоминающие половой акт… Мировой суд признал молодого человека виновным в „ЛГБТ*-пропаганде“ и назначил штраф — 100 тысяч рублей… Молодого человека отправили в спецприемник за мелкое хулиганство», — пишет «Магнитогорский рабочий». Также полиция проанализировала другие видео блогера и обнаружила признаки нарушения общественного порядка. Наказание за запрещенную пропаганду также может грозить второму участнику скандальной выходки в торговом центре. *ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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