«Ведомости» назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию

«Ведомости»: Путин будет готов обратиться к Федеральному собранию в феврале
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин может выступить перед Федеральным собранием 29 февраля Фото:

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявили три близких к администрации источника газеты «Ведомости».

«Вероятнее всего, [Путин] обратится с посланием Федеральному собранию в самом конце февраля. Одна из вероятных дат — 29 февраля», — передали источники в АП «Ведомостям». Об этом же заявил и представитель одного из федеральных каналов. Дата, однако, может корректироваться, передали газете.

Послание президента РФ Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы страны к парламенту. В нем Путин отразит свое видение стратегии развития страны на ближайшие годы. Послание обычно включает в себя положения идеологического, политического и экономического характера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент уже готовит текст обращения.

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Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявили три близких к администрации источника газеты «Ведомости». «Вероятнее всего, [Путин] обратится с посланием Федеральному собранию в самом конце февраля. Одна из вероятных дат — 29 февраля», — передали источники в АП «Ведомостям». Об этом же заявил и представитель одного из федеральных каналов. Дата, однако, может корректироваться, передали газете. Послание президента РФ Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы страны к парламенту. В нем Путин отразит свое видение стратегии развития страны на ближайшие годы. Послание обычно включает в себя положения идеологического, политического и экономического характера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент уже готовит текст обращения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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