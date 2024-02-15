«Ведомости» назвали вероятную дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля. Об этом заявили три близких к администрации источника газеты «Ведомости».
«Вероятнее всего, [Путин] обратится с посланием Федеральному собранию в самом конце февраля. Одна из вероятных дат — 29 февраля», — передали источники в АП «Ведомостям». Об этом же заявил и представитель одного из федеральных каналов. Дата, однако, может корректироваться, передали газете.
Послание президента РФ Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы страны к парламенту. В нем Путин отразит свое видение стратегии развития страны на ближайшие годы. Послание обычно включает в себя положения идеологического, политического и экономического характера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент уже готовит текст обращения.
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