Шольц: страны НАТО не будут отправлять своих солдат на Украину

17 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Страны НАТО должны воздержаться от отправки войск на Украине, заявил Олаф Шольц Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО сохраняют отсутствие намерений по отправке своих солдат на Украину. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. «Страны НАТО не будут отправлять своих военнослужащих на Украину», — передает слова Шольца официальный аккаунт конференции в соцсети Х. Он подчеркнул, что Запад не желает конфликта между Россией и НАТО. По словам Шольца «угроза со стороны России» реальна, но призвал сохранять поддержку Украины без направления собственных военных сил. Несмотря на это, в Лондоне было предложено отправить экспедиционный корпус НАТО на Украину из-за неблагоприятной ситуации на фронте. Британия также поддерживает установление бесполетной зоны над украинской территорией и увеличение поставок вооружения. Несколько стран готовы отправить свои войска на Украину, если НАТО не предоставит Киеву гарантии безопасности, передает «Утро.ру».

Страны НАТО сохраняют отсутствие намерений по отправке своих солдат на Украину. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. «Страны НАТО не будут отправлять своих военнослужащих на Украину», — передает слова Шольца официальный аккаунт конференции в соцсети Х. Он подчеркнул, что Запад не желает конфликта между Россией и НАТО. По словам Шольца «угроза со стороны России» реальна, но призвал сохранять поддержку Украины без направления собственных военных сил. Несмотря на это, в Лондоне было предложено отправить экспедиционный корпус НАТО на Украину из-за неблагоприятной ситуации на фронте. Британия также поддерживает установление бесполетной зоны над украинской территорией и увеличение поставок вооружения. Несколько стран готовы отправить свои войска на Украину, если НАТО не предоставит Киеву гарантии безопасности, передает «Утро.ру».