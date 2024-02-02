Великобритания предложила союзникам по НАТО отправить контингент на Украину

03 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Лондон предложил НАТО направить на Украину экспедиционный корпус Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad В Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий (ТВД) Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса», — приводит слова источника РИА Новости. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения. Из планов Лондона следует, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманевренные силы через Румынию и Польшу. Целью этих войск будет занятие и удержание обороны по правому берегу Днепра. Еще одна группа войск может быть развернута в Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией, это позволит альянсу растянуть позиции российской армии. Как передает источник, одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. Армия НАТО будет сковывать движение ВС РФ, что даст возможность пойти в прорыв высвободившимся войскам Украины. Накануне Дмитрий Медведев заявил, что военные из стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии. Зампред Совбеза России предупредил, что РФ начнет реагировать, если альянс предоставит свои аэродромы самолетам Киева, пишет RT. Объединенный экспедиционный корпус НАТО является соединением повышенной боеготовности, которое может быть быстро переброшено в любую точку мира. Оно насчитывает около 10 тыс. штыков. Возглавляет его Великобритания, в него также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий (ТВД) Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса», — приводит слова источника РИА Новости. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения. Из планов Лондона следует, что НАТО скрытно перебросит на Украину крупные высокоманевренные силы через Румынию и Польшу. Целью этих войск будет занятие и удержание обороны по правому берегу Днепра. Еще одна группа войск может быть развернута в Норвегии и Финляндии, ближе к границе с Россией, это позволит альянсу растянуть позиции российской армии. Как передает источник, одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. Армия НАТО будет сковывать движение ВС РФ, что даст возможность пойти в прорыв высвободившимся войскам Украины. Накануне Дмитрий Медведев заявил, что военные из стран НАТО в случае размещения на Украине станут законной целью для российской армии. Зампред Совбеза России предупредил, что РФ начнет реагировать, если альянс предоставит свои аэродромы самолетам Киева, пишет RT. Объединенный экспедиционный корпус НАТО является соединением повышенной боеготовности, которое может быть быстро переброшено в любую точку мира. Оно насчитывает около 10 тыс. штыков. Возглавляет его Великобритания, в него также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.