Зеленский заявил о желании приехать в Армению

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский в марте собирается приехать в Армению Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники.

«Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», — передает телеканал Factor TV.

По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Он добавил, что Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу.

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Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники. «Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», — передает телеканал Factor TV. По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению. Ранее премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Он добавил, что Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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