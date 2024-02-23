Зеленский заявил о желании приехать в Армению

Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники.
«Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», —
По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Он добавил, что Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу.
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