Зеленский заявил о желании приехать в Армению

23 февраля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Зеленский в марте собирается приехать в Армению Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники. «Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», — передает телеканал Factor TV. По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению. Ранее премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Он добавил, что Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу.

Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники. «Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», — передает телеканал Factor TV. По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению. Ранее премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о том, что Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Он добавил, что Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу.