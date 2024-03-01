Главный экономист ВЭБ.РФ предсказал снижение ключевой ставки в 2024 году

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Андрей Клепач назвал ставку в 12-13% высокой Фото:

Центральный банк РФ (ЦБ РФ) в 2024 году может уменьшить ключевую ставку до 12-13% годовых. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Я думаю они (ЦБ РФ — прим. URA.RU) снизят ключевую ставку. Могут начать даже в апреле», — заявил Клепач в кулуарах 17-й Зерновой конференции. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что к концу 2024 года ключевая ставка может уменьшиться до 12-13%.

Клепач назвал ставку в 12-13% высокой. По его словам, снижение до 8-10% было бы оптимальным.

Ранее ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. Большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета.

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Центральный банк РФ (ЦБ РФ) в 2024 году может уменьшить ключевую ставку до 12-13% годовых. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Я думаю они (ЦБ РФ — прим. URA.RU) снизят ключевую ставку. Могут начать даже в апреле», — заявил Клепач в кулуарах 17-й Зерновой конференции. Его слова передает ТАСС. Он отметил, что к концу 2024 года ключевая ставка может уменьшиться до 12-13%. Клепач назвал ставку в 12-13% высокой. По его словам, снижение до 8-10% было бы оптимальным. Ранее ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. Большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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