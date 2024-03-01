Bild нашел подтверждение подлинности записи беседы офицеров ФРГ об ударе по РФ

02 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Телефон был компрометирован, пишет Bild Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Немецкий таблоид Bild предполагает, что разговор немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, запись которого была распространена ранее, может быть подлинным. Издание указывает на ряд обстоятельств, которые могут служить подтверждением этого факта. «Есть много оснований полагать, что запись подлинная. Можно предположить, что комната прослушивалась, телефон был компрометирован или он [офицер ФРГ] набирал номер через незащищенную сеть», — пишет Bild. В статье таблоида выдвигается версия, что запись могла быть сделана в Сингапуре, где пребывал один из участников разговора. Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, на нем обсуждались планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. После этого Министерство обороны Германии инициировало проверку.

Немецкий таблоид Bild предполагает, что разговор немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, запись которого была распространена ранее, может быть подлинным. Издание указывает на ряд обстоятельств, которые могут служить подтверждением этого факта. «Есть много оснований полагать, что запись подлинная. Можно предположить, что комната прослушивалась, телефон был компрометирован или он [офицер ФРГ] набирал номер через незащищенную сеть», — пишет Bild. В статье таблоида выдвигается версия, что запись могла быть сделана в Сингапуре, где пребывал один из участников разговора. Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов, на нем обсуждались планы атаки ракетами Taurus по Крымскому мосту. После этого Министерство обороны Германии инициировало проверку.