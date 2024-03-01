В мире Европа Бундесвер начал проверку после публикации Симоньян разговора немецких офицеров 02 марта 2024 в 00:43 Размер текста - 17 + Минобороны ФРГ начало проверку после сообщений об ударах по Крымскому мосту Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны Германии инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора офицеров ФРГ о теоретическом использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста. Беседу военных ранее опубликовала российская журналистка Маргарита Симоньян. Об этом сообщает немецкое агентство DPA. «Минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ о якобы теоретическом использовании ракет Taurus», — сообщает DPA. Пресс-секретарь министерства уточнила, что Федеральное управление военной контрразведывательной службы «приняло все необходимые меры». Симоньян опубликовала беседу немецких офицеров, состоявшуюся 19 февраля, которые обсуждали удар по территории России и поставку ракет на Украину. Среди ее участников были сотрудники центра воздушных операций космического командования Бундесвера, инспектор ВВС и начальник отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил Грефе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла в разговоре немецких военных отсылки к Третьему рейху (Нацистская Германия — прим. URA.RU). Подробнее о слитом разговоре — в материале URA.RU. Министерство обороны Германии инициировало проверку из-за возможного перехвата разговора офицеров ФРГ о теоретическом использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста. Беседу военных ранее опубликовала российская журналистка Маргарита Симоньян. Об этом сообщает немецкое агентство DPA. «Минобороны ФРГ инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС ФРГ о якобы теоретическом использовании ракет Taurus», — сообщает DPA. Пресс-секретарь министерства уточнила, что Федеральное управление военной контрразведывательной службы «приняло все необходимые меры». Симоньян опубликовала беседу немецких офицеров, состоявшуюся 19 февраля, которые обсуждали удар по территории России и поставку ракет на Украину. Среди ее участников были сотрудники центра воздушных операций космического командования Бундесвера, инспектор ВВС и начальник отдела операций и учений командования Военно-воздушных сил Грефе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла в разговоре немецких военных отсылки к Третьему рейху (Нацистская Германия — прим. URA.RU). Подробнее о слитом разговоре — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям