02 марта 2024

WSJ: перехваченный разговор офицеров обострит отношения Германии с НАТО

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Утечка Бундесвера принесла Кремлю информационную победу, считает WSJ Фото:

Публикация перехваченного разговора немецких офицеров, представленная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, привлекла значительное внимание в Германии и может спровоцировать ухудшение отношений между Берлином и его союзниками по НАТО. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal.

«Утечка принесла Кремлю [информационную] победу и спровоцировала проблемы в Германии. Также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», — пишет газета.

Симоньян разместила запись разговора немецких военных, предоставив полную расшифровку беседы на русском языке. В аудиозаписи, датированной 19 февраля 2024 года, фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Немецкие офицеры на аудиозаписи рассуждают о планах удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен.

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Публикация перехваченного разговора немецких офицеров, представленная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, привлекла значительное внимание в Германии и может спровоцировать ухудшение отношений между Берлином и его союзниками по НАТО. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal. «Утечка принесла Кремлю [информационную] победу и спровоцировала проблемы в Германии. Также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», — пишет газета. Симоньян разместила запись разговора немецких военных, предоставив полную расшифровку беседы на русском языке. В аудиозаписи, датированной 19 февраля 2024 года, фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Немецкие офицеры на аудиозаписи рассуждают о планах удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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