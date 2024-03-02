WSJ: перехваченный разговор офицеров обострит отношения Германии с НАТО

Публикация перехваченного разговора немецких офицеров, представленная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, привлекла значительное внимание в Германии и может спровоцировать ухудшение отношений между Берлином и его союзниками по НАТО. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal.
«Утечка принесла Кремлю [информационную] победу и спровоцировала проблемы в Германии. Также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», —
Симоньян разместила запись разговора немецких военных, предоставив полную расшифровку беседы на русском языке. В аудиозаписи, датированной 19 февраля 2024 года, фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Немецкие офицеры на аудиозаписи рассуждают о планах удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен.
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