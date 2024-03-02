WSJ: перехваченный разговор офицеров обострит отношения Германии с НАТО

03 марта 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Утечка Бундесвера принесла Кремлю информационную победу, считает WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Публикация перехваченного разговора немецких офицеров, представленная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, привлекла значительное внимание в Германии и может спровоцировать ухудшение отношений между Берлином и его союзниками по НАТО. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal. «Утечка принесла Кремлю [информационную] победу и спровоцировала проблемы в Германии. Также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», — пишет газета. Симоньян разместила запись разговора немецких военных, предоставив полную расшифровку беседы на русском языке. В аудиозаписи, датированной 19 февраля 2024 года, фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Немецкие офицеры на аудиозаписи рассуждают о планах удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен.

Публикация перехваченного разговора немецких офицеров, представленная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, привлекла значительное внимание в Германии и может спровоцировать ухудшение отношений между Берлином и его союзниками по НАТО. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal. «Утечка принесла Кремлю [информационную] победу и спровоцировала проблемы в Германии. Также может обострить отношения Германии с союзниками Организации Североатлантического договора», — пишет газета. Симоньян разместила запись разговора немецких военных, предоставив полную расшифровку беседы на русском языке. В аудиозаписи, датированной 19 февраля 2024 года, фигурируют высокопоставленные представители Бундесвера, включая начальника отдела операций и учений командования ВВС Франка Грефе и инспектора BBC Инго Герхартца. Немецкие офицеры на аудиозаписи рассуждают о планах удара по Крымскому мосту. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен.