В Самарской области остановили поезда из-за подозрительного предмета на жд дороге

Куйбышевская ЖД: поезда остановили из-за подозрительного предмета на жд дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, жд, железная дорога
В расписании могут начаться задержки из-за проверки Фото:

Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за обнаружения подозрительного объекта на железнодорожной дороге. Об этом сообщила пресс-служба «Куйбышевской железной дороги».

«На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — написала пресс-служба в telegram-канале. По ее информации, движение поездов на определенном участке приостановлено из-за проверки. В результате этого могут возникнуть задержки в расписании пассажирских и пригородных поездов.

Ранее пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что на Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Они возобновят движение сразу после получения разрешения.

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Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за обнаружения подозрительного объекта на железнодорожной дороге. Об этом сообщила пресс-служба «Куйбышевской железной дороги». «На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — написала пресс-служба в telegram-канале. По ее информации, движение поездов на определенном участке приостановлено из-за проверки. В результате этого могут возникнуть задержки в расписании пассажирских и пригородных поездов. Ранее пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что на Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Они возобновят движение сразу после получения разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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