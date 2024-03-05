В Самарской области остановили поезда из-за подозрительного предмета на жд дороге

Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за обнаружения подозрительного объекта на железнодорожной дороге. Об этом сообщила пресс-служба «Куйбышевской железной дороги».
«На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — написала пресс-служба в telegram-канале. По ее информации, движение поездов на определенном участке приостановлено из-за проверки. В результате этого могут возникнуть задержки в расписании пассажирских и пригородных поездов.
Ранее пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что на Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Они возобновят движение сразу после получения разрешения.
Движение поездов в Самарской области было приостановлено из-за обнаружения подозрительного объекта на железнодорожной дороге. Об этом сообщила пресс-служба «Куйбышевской железной дороги». «На железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет», — написала пресс-служба в telegram-канале. По ее информации, движение поездов на определенном участке приостановлено из-за проверки. В результате этого могут возникнуть задержки в расписании пассажирских и пригородных поездов. Ранее пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что на Крымском мосту приостановили движение девять поездов. Они возобновят движение сразу после получения разрешения.