Финансист раскрыл, как сделать свой кредит прибыльным

Финансист Бадалов: не стоит спешить закрывать взятые по низким ставкам кредиты
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Повезло тем, кто успел получить дешевые кредиты Фото:

Из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, но, несмотря на это, от них можно получить выгоду. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

«Сегодня в выгодном положении оказались те, кто успел получить кредиты до повышения ставок. Сейчас они пользуются кредитами по ставкам, которые ниже депозитных», — приводит мнение Бадалова агентство «Прайм».

У таких заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит, ведь свободные деньги можно разместить под процент, который выше, чем ставка по кредиту. Эксперт отметил, что в условиях низких процентных ставок банки предлагали клиентам скидки при покупке товаров в кредит. Покупатели пользовались этими предложениями, а затем сразу гасили долг, чтобы не переплачивать кредитору проценты за приобретенный товар.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 58,36 тыс. автокредитов на общую сумму 88,35 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет RT.

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Из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, но, несмотря на это, от них можно получить выгоду. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов. «Сегодня в выгодном положении оказались те, кто успел получить кредиты до повышения ставок. Сейчас они пользуются кредитами по ставкам, которые ниже депозитных», — приводит мнение Бадалова агентство «Прайм». У таких заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит, ведь свободные деньги можно разместить под процент, который выше, чем ставка по кредиту. Эксперт отметил, что в условиях низких процентных ставок банки предлагали клиентам скидки при покупке товаров в кредит. Покупатели пользовались этими предложениями, а затем сразу гасили долг, чтобы не переплачивать кредитору проценты за приобретенный товар. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 58,36 тыс. автокредитов на общую сумму 88,35 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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