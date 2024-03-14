Финансист раскрыл, как сделать свой кредит прибыльным

Финансист Бадалов: не стоит спешить закрывать взятые по низким ставкам кредиты

14 марта 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Повезло тем, кто успел получить дешевые кредиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, но, несмотря на это, от них можно получить выгоду. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов. «Сегодня в выгодном положении оказались те, кто успел получить кредиты до повышения ставок. Сейчас они пользуются кредитами по ставкам, которые ниже депозитных», — приводит мнение Бадалова агентство «Прайм». У таких заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит, ведь свободные деньги можно разместить под процент, который выше, чем ставка по кредиту. Эксперт отметил, что в условиях низких процентных ставок банки предлагали клиентам скидки при покупке товаров в кредит. Покупатели пользовались этими предложениями, а затем сразу гасили долг, чтобы не переплачивать кредитору проценты за приобретенный товар. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 58,36 тыс. автокредитов на общую сумму 88,35 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, но, несмотря на это, от них можно получить выгоду. Об этом сообщил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов. «Сегодня в выгодном положении оказались те, кто успел получить кредиты до повышения ставок. Сейчас они пользуются кредитами по ставкам, которые ниже депозитных», — приводит мнение Бадалова агентство «Прайм». У таких заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит, ведь свободные деньги можно разместить под процент, который выше, чем ставка по кредиту. Эксперт отметил, что в условиях низких процентных ставок банки предлагали клиентам скидки при покупке товаров в кредит. Покупатели пользовались этими предложениями, а затем сразу гасили долг, чтобы не переплачивать кредитору проценты за приобретенный товар. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе текущего года в России было выдано 58,36 тыс. автокредитов на общую сумму 88,35 млрд рублей. В годовом отношении объемы выдачи выросли на 77%, а количество — на 42%, пишет RT.