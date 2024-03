Путин отменил передачу Danone Росимуществу: причины и версии решения о национализации

Президент России Владимир Путин 13 марта подписал указ об отмене передачи активов иностранцев российской дочки компании Danone Росимуществу. При этом официальные причины такого решения неизвестны. О том, как акции предприятия попали под управление РФ и почему от них отказались — в материале URA.RU. Уход Danone и национализация в РФ Французская компания Danone объявила об уходе с российского рынка в октябре 2022 года. Причиной тому стало начало спецоперации РФ на Украине, когда многие зарубежные компании покинули страну. Производитель продуктов питания сообщил, что передает контроль над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. В июле 2023 года Путин подписал указ о передаче иностранных долей в АО «Данон Россия» во временное управление Росимущества. Гендиректором компании был назначен Якуб Закриев — зампред правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики. Несмотря на национализацию в Danone заявили, что по-прежнему будут являться законными владельцами предприятий в РФ. Позже российский филиал производителя молочной продукции сменил название на «Эйч энд Эн», или Heаlth & Nutrition (H&N). Отмена указа о национализации Президент России 13 марта признал утратившим силу распоряжения о передаче активов российского Danone в государственное распоряжение. Соответствующие поправки были отражены в указе Путина. Причины отмены национализации Danone в РФ Официальных комментариев от российских властей об отмене указа президента пока не поступало. Разве что, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это решение, как и многие другие, было связано с целесообразностью. Британская газета The Financial Times еще в конце февраля писала, что компания Danon могла продать бизнес в России предприятию «Вамин Татарстан». Эта компания принадлежит Минтимеру Мингазову, который входит в совет директоров российской дочки Danone после того, как ее возглавил Якуб Закриев. Также по мнению партнера адвокатского бюро NSP Ильи Рачкова, на решение могло повлиять нежелание РФ получить иск от Danone в международный инвестиционный арбитраж из-за обвинений в принудительном изъятии имущества. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

