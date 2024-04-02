Евросоюз зашел в тупик в вопросе использования российских активов

В Евросоюзе не видят решений по использованию российских активов в ближайшее время. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому [вопросу] были приняты решения», — заявил Паоло Джентилони РИА Новости.
С начала спецоперации на Украине Запад заблокировал российские активы на миллиарды евро. Уже не первый год ЕС намерен передать эти средства Украине, однако в союзе никак не могут найти «надежных правовых средств» для этой операции, пишет RT. К тому же глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст симметричный ответ Евросоюзу в случае использования доходов от замороженных активов россиян, сообщает РАПСИ.
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