Евросоюз зашел в тупик в вопросе использования российских активов

Еврокомиссар Джентилони: ЕС не видит решений по использованию активов РФ

02 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз уже не первый год пытается распорядиться российскими активами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе не видят решений по использованию российских активов в ближайшее время. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. «Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому [вопросу] были приняты решения», — заявил Паоло Джентилони РИА Новости. С начала спецоперации на Украине Запад заблокировал российские активы на миллиарды евро. Уже не первый год ЕС намерен передать эти средства Украине, однако в союзе никак не могут найти «надежных правовых средств» для этой операции, пишет RT. К тому же глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст симметричный ответ Евросоюзу в случае использования доходов от замороженных активов россиян, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе не видят решений по использованию российских активов в ближайшее время. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. «Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них. Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому [вопросу] были приняты решения», — заявил Паоло Джентилони РИА Новости. С начала спецоперации на Украине Запад заблокировал российские активы на миллиарды евро. Уже не первый год ЕС намерен передать эти средства Украине, однако в союзе никак не могут найти «надежных правовых средств» для этой операции, пишет RT. К тому же глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст симметричный ответ Евросоюзу в случае использования доходов от замороженных активов россиян, сообщает РАПСИ.