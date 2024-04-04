Медведев призвал дать максимальную награду за уничтожение бойцов НАТО на Украине

Дмитрий Медведев призвал не брать в плен бойцов НАТО
Российских военнослужащих необходимо максимально награждать за каждого убитого на Украине солдата НАТО. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«За каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также зампред Совета безопасности РФ призвал не брать в плен бойцов НАТО.
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