04 апреля 2024

Медведев призвал дать максимальную награду за уничтожение бойцов НАТО на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев призвал не брать в плен бойцов НАТО Фото:

Российских военнослужащих необходимо максимально награждать за каждого убитого на Украине солдата НАТО. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«За каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также зампред Совета безопасности РФ призвал не брать в плен бойцов НАТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российских военнослужащих необходимо максимально награждать за каждого убитого на Украине солдата НАТО. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «За каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также зампред Совета безопасности РФ призвал не брать в плен бойцов НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...