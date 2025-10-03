Два человека пострадали из-за атаки ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Курской области. В результате удара пострадали два человека — мужчина и женщина получили осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина», — написал глава области в своем telegram-канале.
Пострадавшим была предоставлена первичная медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. Из-за украинский атаки также повреждения зафиксированы у грузового автомобиля.
Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные подразделения ПВО успешно выявили и уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Попытка атаки была пресечена на территории Оренбургской, Курской, Белгородской и Брянской областей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.