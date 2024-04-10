Участник Hammali & Navai обиделся на Баскова из-за шутки про азербайджанцев

Участник российского рэп-дуэта Hammali & Navai Александр Алиев заявил, что ему неприятно слышать, как коверкают его имя, которое легло в основу творческого псевдонима. Так музыкант ответил на шутку эстрадного певца Николая Баскова по поводу названия группы.
«Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя <…> Сейчас в этом ничего смешного не вижу. Это мой творческий псевдоним», — написал Алиев в соцсети.
Этот пост стал реакцией на шутку Баскова, сравнившего название дуэта HammAli&Navai с продуктами на рынке. Шутка прозвучала в эфире телеканала «Россия» с нарочито кавказским акцентом.
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