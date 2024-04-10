Участник Hammali & Navai обиделся на Баскова из-за шутки про азербайджанцев

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День металлурга – 2018. Магнитогорск, басков николай
Певец Николай Басков сравнил название дуэта Hammali & Navai с продуктами на рынке Фото:

Участник российского рэп-дуэта Hammali & Navai Александр Алиев заявил, что ему неприятно слышать, как коверкают его имя, которое легло в основу творческого псевдонима. Так музыкант ответил на шутку эстрадного певца Николая Баскова по поводу названия группы.

«Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя <…> Сейчас в этом ничего смешного не вижу. Это мой творческий псевдоним», — написал Алиев в соцсети.

Этот пост стал реакцией на шутку Баскова, сравнившего название дуэта HammAli&Navai с продуктами на рынке. Шутка прозвучала в эфире телеканала «Россия» с нарочито кавказским акцентом.

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Участник российского рэп-дуэта Hammali & Navai Александр Алиев заявил, что ему неприятно слышать, как коверкают его имя, которое легло в основу творческого псевдонима. Так музыкант ответил на шутку эстрадного певца Николая Баскова по поводу названия группы. «Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя <…> Сейчас в этом ничего смешного не вижу. Это мой творческий псевдоним», — написал Алиев в соцсети. Этот пост стал реакцией на шутку Баскова, сравнившего название дуэта HammAli&Navai с продуктами на рынке. Шутка прозвучала в эфире телеканала «Россия» с нарочито кавказским акцентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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