Развлечения Знаменитости Участник Hammali & Navai обиделся на Баскова из-за шутки про азербайджанцев 10 апреля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 + Певец Николай Басков сравнил название дуэта Hammali & Navai с продуктами на рынке Фото: Илья Московец © URA.RU Участник российского рэп-дуэта Hammali & Navai Александр Алиев заявил, что ему неприятно слышать, как коверкают его имя, которое легло в основу творческого псевдонима. Так музыкант ответил на шутку эстрадного певца Николая Баскова по поводу названия группы. «Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя <…> Сейчас в этом ничего смешного не вижу. Это мой творческий псевдоним», — написал Алиев в соцсети. Этот пост стал реакцией на шутку Баскова, сравнившего название дуэта HammAli&Navai с продуктами на рынке. Шутка прозвучала в эфире телеканала «Россия» с нарочито кавказским акцентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участник российского рэп-дуэта Hammali & Navai Александр Алиев заявил, что ему неприятно слышать, как коверкают его имя, которое легло в основу творческого псевдонима. Так музыкант ответил на шутку эстрадного певца Николая Баскова по поводу названия группы. «Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя <…> Сейчас в этом ничего смешного не вижу. Это мой творческий псевдоним», — написал Алиев в соцсети. Этот пост стал реакцией на шутку Баскова, сравнившего название дуэта HammAli&Navai с продуктами на рынке. Шутка прозвучала в эфире телеканала «Россия» с нарочито кавказским акцентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям