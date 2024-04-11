Жители Украины начали активно делиться координатами ВСУ с Россией

Жители некоторых городов Украины начали активно делиться с Россией координатами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в <…> регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам представителя РФ, такие действия мирного населения свидетельствуют о его отношении к событиям, происходящим в стране.
Ранее, 9 апреля, в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области был уничтожен бронетранспортер украинских вооруженных сил вместе с экипажем, а также была предотвращена ротация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что операцию провели десантники из Крыма.
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