Жители Украины начали активно делиться координатами ВСУ с Россией

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
Жители Харькова, Одессы, Николаева и Днепропетровска начали помогать ВС РФ, заявил Василий Небензя Фото:

Жители некоторых городов Украины начали активно делиться с Россией координатами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в <…> регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам представителя РФ, такие действия мирного населения свидетельствуют о его отношении к событиям, происходящим в стране.

Ранее, 9 апреля, в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области был уничтожен бронетранспортер украинских вооруженных сил вместе с экипажем, а также была предотвращена ротация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что операцию провели десантники из Крыма.

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Жители некоторых городов Украины начали активно делиться с Россией координатами Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в <…> регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности. Его трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам представителя РФ, такие действия мирного населения свидетельствуют о его отношении к событиям, происходящим в стране. Ранее, 9 апреля, в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области был уничтожен бронетранспортер украинских вооруженных сил вместе с экипажем, а также была предотвращена ротация противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что операцию провели десантники из Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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