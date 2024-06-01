Саша «Матерь Бложья» Митрошина задолжала налоговой 96 млн рублей

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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Блогер Митрошина оказалась должна налоговой почти 100 млн рублей Фото:

Блогер Александра Митрошина, автор курсов о заработках на ведении социальных сетей, задолжала Федеральной налоговой службе России 96 миллионов рублей. Ее счета находятся под угрозой блокировки, сообщает telegram-канал Mash.

«Саша Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей. В ближайшее время ей могут заблокировать счета», — говорится в посте канала. Отмечается, что это не первое правонарушение знаменитости. В 2023 году на нее завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. По данным Mash, долг был погашен, но к настоящему моменту образовался новый.

В 2023 году Митрошина оказалась в списке инфобизнесменов, как одна из потерявших самый большой доход. Ее убытки оценены в 650 млн рублей за год. Спад, по мнению ассоциации блогеров и агентств, произошел из-за проблем с законодательством и повышенному вниманию государственных ведомств к этой сфере.

Александра Митрошина получила известность благодаря своим курсам как построить успешную карьеру в социальных сетях. В конце марта 2022 года Митрошина переехала в Дубай. Через год после отъезда на нее завели уголовное дело о неуплате налогов. Позднее блогер сообщила о погашении основной части долгов. В мае 2023 года Александра Митрошина частично признала вину.

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Блогер Александра Митрошина, автор курсов о заработках на ведении социальных сетей, задолжала Федеральной налоговой службе России 96 миллионов рублей. Ее счета находятся под угрозой блокировки, сообщает telegram-канал Mash. «Саша Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей. В ближайшее время ей могут заблокировать счета», — говорится в посте канала. Отмечается, что это не первое правонарушение знаменитости. В 2023 году на нее завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. По данным Mash, долг был погашен, но к настоящему моменту образовался новый. В 2023 году Митрошина оказалась в списке инфобизнесменов, как одна из потерявших самый большой доход. Ее убытки оценены в 650 млн рублей за год. Спад, по мнению ассоциации блогеров и агентств, произошел из-за проблем с законодательством и повышенному вниманию государственных ведомств к этой сфере. Александра Митрошина получила известность благодаря своим курсам как построить успешную карьеру в социальных сетях. В конце марта 2022 года Митрошина переехала в Дубай. Через год после отъезда на нее завели уголовное дело о неуплате налогов. Позднее блогер сообщила о погашении основной части долгов. В мае 2023 года Александра Митрошина частично признала вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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