Российские блогеры потеряли до 80% своего дохода

Российские инфобизнесмены потеряли 3,5 млрд рублей в 2023 году, их доходы сократились на 78%. Наибольшие потери понесли Валерия Чекалина (1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн) и Гоар Аветисян (500 млн). Об этом сообщает газета «Известия».
«Больше всего за прошлый год потеряли Валерия Чекалина (1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Аяз Шабудтинов (413 млн), Оксана Самойлова (250 млн), Виктория Боня (250 млн) и Надин Серовская (150 млн). Инне Тлиашановой и Дмитрию Портнягину, напротив, удалось закончить год с прибылью 20 млн и 126 млн рублей соответственно», — сказано в тексте.
Отмечается, что это связано с проблемами с законодательством и повышенным вниманием государственных ведомств к этой сфере. Эксперты предсказывают, что инфобизнесмены будут вынуждены перестраивать свой бизнес или прекратить активность в Интернете.
Ранее сообщалось, что доходы российской актрисы и ведущей Анны Хилькевич в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) выросли. За первый квартал 2024 года она заработала 6,4 млн рублей, что в шесть раз больше, чем годом ранее. А блогер и рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) может лишиться доступа к своим банковским счетам из-за долга в 52 тысячи рублей перед ФНС. Это уже второй раз, когда ее счета могут быть заблокированы из-за неуплаты налогов.
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