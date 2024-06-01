В США разбили надежды Киева на победу с помощью ударов по РФ западным оружием

Business Insider: разрешения на удары по России не оправдали надежды ВСУ

ВСУ уже применяли РСЗО HIMARS для ударов по Белгородской области, отмечал Евгений Поддубный Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет достичь существенного преимущества, если будет атаковать объекты в России западным оружием. Об этом американскому изданию Business Insider заявили военные аналитики и эксперты.

«Снятие ограничений поможет Украине отразить российские атаки, особенно на ее границах. Также этот шаг позволит атаковать ранее недоступные цели, но, возможно, это не та серебряная пуля, на которую надеется Украина», — говорится в материале .

Аналитики отметили, что ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов и рабочей силы, а западная разведка не сможет передать все данные по местоположению объектов. Также эксперты добавили, что такое разрешение со стороны США было принято слишком поздно.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен убедил президента страны Джо Байдена разрешить Украине ударять по России. Таким образом Штаты хотят попытаться помочь ВСУ остановить наступление ВС РФ в Харьковской области, передает 360.ru. Однако армия Украины может наносить удары только в рамках контрбатарейной борьбы.

ВСУ уже использовали западное вооружение для ударов по Белгородской области. Там были обнаружены обломки снарядов РСЗО HIMARS, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, Киев мог применить такое оружие только при помощи западных специалистов. В Кремле отмечали, что эти факты свидетельствуют о вовлеченности США в конфликт на Украине.